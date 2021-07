Rui Costa presidente do benfica. O clube "precisa de eleições"

"Luís Filipe Vieira representa toxicidade no Benfica", comentou no Telejornal Hugo Gilberto, a partir do Porto. "Estas foram as 48h mais negras da história do Benfica", acrescentou, referindo-se à detenção do presidente do clube da Luz por suspeitas de burla fiscal.