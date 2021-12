Rui Moreira traça regras para o projeto de habitação do Monte da Bela

Rui Moreira respondia, na segunda-feira, a uma questão da deputada do Bloco de Esquerda Elisabete de Carvalho sobre se o executivo "está disponível para encontrar uma solução 100% pública no Monte da Bela e que vá ao encontro das várias carências habitacionais registadas na cidade do Porto"



"O que queremos, de facto, é dotar o Porto de habitação, temos uma visão diferente do Bloco, achamos que o que vale aqui é o ponto de chegada e não o ponto de partida. Ou seja, a habitação pública pode ser feita 100% pelo setor público, ou pode ser realizada com recurso a privados. Não temos essa questão ideológica, que respeito, naturalmente", prosseguiu, durante a sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada no Teatro Rivoli.



A bancada do Bloco de Esquerda defendeu para aquele local "a construção de habitação pública municipal, para que seja disponibilizada, quer em regime de arrendamento acessível, quer em renda apoiada, garantindo a mescla de que o executivo tanto fala".



Para o BE, a solução deve permitir "a antigos moradores do bairro poderem regressar ao seu antigo local de habitação, sem que fiquem impedidos pelo valor da renda".



O edil lembrou que a estratégia local de habitação "pode ser revista a cada seis meses" e que está a trabalhar com o IHRU "para perceber, nesses terrenos em que pode haver habitação, quais serão desenvolvidos pelo IHRU e quais serão desenvolvidos pela Câmara Municipal do Porto".



O autarca voltou a lembrar que o município está "à espera das transferências" relativamente ao Programa de Apoio ao Acesso à Habitação 1.º Direito, mas disse ter "a firme convicção de que o Estado vai cumprir os compromissos que tem com a Câmara Municipal do Porto".



Essa questão levantou alguma discussão, tendo o deputado do PS Rui Lage referido que "o Governo transfere verbas às autarquias à medida que estas o aplicam", e acusou o executivo de "inabilidade" na execução do programa.