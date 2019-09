Rui Pinto acusado de crimes de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada

RTP19 Set, 2019, 15:12 / atualizado em 19 Set, 2019, 15:46 | País

Rui Pinto, hacker de 30 anos, foi notificado na prisão onde está detido preventivamente desde março deste ano.







O pirata informático, também suspeito de estar por trás das denúncias do Football Leaks, vai responder, para já, unicamente pelo caso Doyen.





Rui Pinto mantém-se em prisão preventiva, na cadeia da Polícia Judiciária de Lisboa, onde foi notificado esta quinta-feira.







O "hacker" é acusado dos crimes de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada no caso Doyen.







Ao longo do último ano, tem contado com o apoio de várias entidades e personalidades a nível internacional, já que muitos o reconhecem como "whistleblower" (ou denunciante) de casos de corrupção no mundo do futebol.