Rui Pinto já se encontra em residência segura sob vigilância da PSP

Rui Pinto está a colaborar com a Judiciária na investigação de vários crimes, mas até ao momento não foi formalmente recrutado pela polícia de investigação criminal.

O pirata informático desencriptou todos os discos rígidos com informação altamente classificada.



A RTP apurou que nunca foi proposto aoum salário a troco de colaboração, nem que passe a integrar o corpo da Polícia Judiciária, tão-pouco qualquer pena suspensa.