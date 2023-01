Rui Pinto. Leitura do acórdão marcada para 28 de abril

O coletivo de juízes do julgamento do processo Football Leaks agendou para 28 de abril a leitura do acórdão. Rui Pinto responde por um total de 90 crimes, dos quais 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda sabotagem informática e extorsão na forma tentada.