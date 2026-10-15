Rui Rio defende entendimentos do PSD ao centro

Contudo, a proposta de Orçamento do Governo para 2027 tem "um problema para o futuro": é "um superavit", as "contas equilibradas".

Ainda assim, é insuficiente, segundo Rui Rio.





Quanto ao crescimento do populismo e do Chega, Rui Rio admitiu "olhar com preocupação".



Além dos ventos de mudança que se vêem "no mundo inteiro", o antigo líder social-democrata aponta responsabilidades às criadas "linhas vermelhas" que deram "espaço ao Chega". Aliás, o "Chega nasce dentro do PSD".





Já quanto a uma solução de direita, proposta por Pedro Passos Coelho, para governar o país, Rui Rio preferia que as "soluções continuassem ao centro". Mas admite que uma coligação do PSD, IL e Chega pode ganhar umas eleições.



"A minha solução não era essa", acrescentou. "A solução para um partido como o PSD é apresentar as reformas que o país precisa e depois procurar passar as reformas".











Com a proposta de Orçamento do Estado para 2027 na ordem do dia, o antigo líder do PSD considerou que "uma das críticas" é o facto de "não trazer grande novidade".Mas, na ótica de Rui Rio, um Orçamento do Estado tem como objetivo "fazer ajustamentos para aquilo que são as circunstâncias naquele ano" e "as políticas de fundo não têm de estar refletidas no Orçamento"., considerou.entre 0,5 a 1 por cento, explicou. "Uma coisa mais robusta", porque a "dívida pública tem aumentado", assim como a taxa de juro.