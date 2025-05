Rui Rocha esteve na noite estudantil de Braga sem dúvidas de que será reeleito

No final de quarta-feira, um dia de campanha inteiramente dedicado à cidade de Braga, onde nasceu e é o cabeça de lista do partido para as legislativas, Rui Rocha esteve na Rua dos Peões, a assistir a um concerto de uma tuna académica.

Muito solicitado para "selfies" e algumas trocas de palavras pelos jovens presentes, o líder da IL protagonizou um momento algo insólito quando, já na reta final do espetáculo, subiu ao palco, provocando a dispersão da tuna, que terminou abruptamente o concerto.

Depois, acompanhado pelo vice-presidente da Assembleia da República, Rodrigo Saraiva, dirigiu-se até ao autocarro azul da IL, estacionado a cerca de 10 minutos a pé, que, como já é tradicional nas campanhas do partido, oferecia cervejas grátis a quem passava na rua.

Do segundo andar, Rui Rocha agitou uma bandeira do partido para algumas dezenas de militantes que estavam fora do autocarro, enquanto dançava e trauteava a música que se tornou uma espécie de hino não oficial desta campanha eleitoral: "Freed from Desire", de Gala Rizzatto, cujo refrão os liberais adaptam para cantar "é liberal, vamos mudar Portugal, é liberal".

Em declarações aos jornalistas, Rui Rocha considerou que este é o tipo de campanha que a IL pretende fazer: "positiva" e a mostrar que é possível "ter um país melhor, apostar nos jovens, porque os jovens precisam de esperança e a IL é também a esperança dos jovens deste país".

Rocha disse que o objetivo do partido para estas legislativas é crescer e "influenciar as políticas do país", para que passe a ter uma "política de crescimento, de confiança, de prosperidade para os portugueses".

Eleito em Braga nas legislativas de 2022 e 2024, Rui Rocha foi questionado se, após um dia inteiro na sua terra natal, está convicto de que vai conseguir ser reeleito.

"Disso não tenho dúvida nenhuma. Agora o objetivo é esse: é crescer, fazer a IL cada vez mais forte, em Braga, em todo o país. É esse o nosso objetivo", disse.