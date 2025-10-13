Rui Rocha (IL) rejeita acordos e será vereador da oposição em Braga

"Há um sinal claro, global nestas eleições: os bracarenses dizem que querem mudança, há um cartão cor de laranja à maioria do Juntos por Braga. Há uma grande parte dos bracarenses que disseram que queriam mudança e que não se reviam na gestão do Juntos por Braga, embora Juntos por Braga tenha vencido, mas é claramente minoritário nesta eleição", disse o antigo líder da IL, em declarações à agência Lusa, numa reação aos resultados das eleições autárquicas de domingo.

Rui Rocha recorda que "sempre" foi "muito transparente com os bracarenses", lembrando o compromisso por si assumido: ou a vitória nas autárquicas, ou vereador da oposição, rejeitando a possibilidade de futuros acordos para a formação de um executivo maioritário.

"Seremos oposição, faremos um escrutínio rigoroso da ação do executivo, seremos responsáveis, viabilizaremos aquilo que nos pareça razoável em função dos interesses dos bracarenses, mas assumimos a nossa posição de oposição, rigorosa, exigente e com escrutínio permanente da ação do executivo. Serei vereador da oposição", referiu o candidato da IL.

Sobre os resultados obtidos pelo partido em Braga, Rui Rocha considera que, no global, a nível nacional, "são resultados excelentes, um dos melhores da Iniciativa Liberal em Braga".

"Crescemos muito, quer na vereação, não tínhamos vereação, passamos a ter, deputados municipais, também, multiplicámos por quatro. Crescemos de forma muito significativa também na representação nas freguesias. Obviamente que a candidatura foi apresentada para vencer, mas diria que é um bom resultado da Iniciativa Liberal em Braga", frisa Rui Rocha.

A coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM), liderada por João Rodrigues, ganhou as autárquicas de domingo para a Câmara de Braga com 26.378 votos, apenas mais 276 do que os obtidos pela Coligação Somos Braga (PS/PAN), encabeçada por António Braga.

Ambas as coligações elegeram três vereadores, o mesmo número de vereadores conseguido pelo movimento independente Amar e Servir Braga, liderado por Ricardo Silva, que nos últimos 12 anos foi presidente da Junta de Freguesia de São Victor, a maior do concelho de Braga.

O executivo de 11 vereadores fica completo com a eleição de Rui Rocha, pela IL, e de Filipe Aguiar, pelo Chega.