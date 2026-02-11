Ruiu parte do pavimento da autoestrada A1

A zona que ruiu já estava fechada ao trânsito nos dois sentidos, entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, em ambos os sentidos, devido ao rebentamento do dique no Mondego.





O pavimento que cedeu está na zona do dique que rebentou ao final da tarde desta quarta-feira. O troço localiza-se no quilómetro 191,2 no sentido Norte-Sul.





A informação foi confirmada à RTP pela Proteção Civil.





De acordo com indicação da GNR, a principal alternativa rodoviária é o Itinerário Complementar 2 (IC2).







O ministro das infraestruturas, Miguel Pinto Luz, em entrevista à RTP já esta noite, explicou que o troço se encontrava já "cortado desde as 17H30 e que o LNEC [Laboratório Nacional de Engenharia Civil] se encontra há vários dias a monitorizar toda aquela estrutura".





Para deixar "uma mensagem de tranquilidade", Pinto Luz, enquanto se deslocava para o local que ruiu, sublinhou que o Governo "não abdica da segurança dos portugueses".



