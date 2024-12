"Ruy, a História Devida". Sem filtros e tudo o que o público quiser saber

Rita Franca - Nurphoto via Reuters

Melhores e piores momentos, sonhos e muitas outras histórias que dão a conhecer mais uma parte do ator mais velho do mundo ainda em atividade.



O repórter Diogo Miguel Pereira assistiu ao espetáculo no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.



Ruy, a História Devida tem ainda espetáculos no arranque de 2025: a 3 de janeiro em Lamego, no dia 5 em Macedo Cavaleiros, dia 10 em Guimarães e 18 de janeiro em Oeiras.