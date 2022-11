S. João. Pico nas urgências hospitalares antes do inverno

Antes da pandemia, o S. João atendia uma média diária de pouco mais de 700 doentes.A diretora do serviço de urgência revela à Antena 1 que já foram reforçadas as equipas para conseguir dar resposta a tanta procura. Mesmo assim o tempo de espera está a aumentar.Ouvida pela jornalista Rosa Azevedo, a médica Cristina Marujo sublinha que mesmo com mais médicos, não há sistema que funcione com picos de procura assim.A situação repete-se na pediatria, o que, a mais de um mês do início do inverno, deixa o diretor da urgência Ruben Rocha alarmado.Com reflexos nos tempos de espera, já registam um aumento significativo.Mas não se pense que a procura atinge só as urgências hospitalares. Os centros de saúde também notam um aumento da procura pela consulta do dia.