Sabugal disponibiliza três espaços de acolhimento com 207 camas

O presidente da autarquia do Sabugal, António Robalo, disse à agência Lusa que as camas foram instaladas no Pavilhão Municipal (50), no Pavilhão do Agrupamento Escolar (50) e no edifício da ExpoSabugal (107).

De acordo com o autarca, o Pavilhão Municipal "está reservado para qualquer eventualidade com algum lar de idosos" do concelho, enquanto o Pavilhão do Agrupamento Escolar se destina a acolher bombeiros e elementos da proteção civil.

O edifício da Expo Sabugal "está sob reserva para aquilo que for necessário e que a Direção-Geral da Saúde assim entender", disse António Robalo.

O município do Sabugal tem os três espaços para emergências equipados com camas que foram disponibilizadas por Juntas de Freguesia do concelho e pela Direção-Geral da Educação.

Segundo o autarca, a criação de espaços para isolamento e apoio do Centro de Saúde local para possíveis infetados com a covid-19 decorre do Plano de Operações Municipal que foi acionado devido à pandemia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).

Dos infetados, 1.099 estão internados, 270 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 140 doentes que já recuperaram.