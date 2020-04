Sair do concelho vai ser de novo proibido

Estão proibidas as deslocações para fora do concelho de residência a todos os portugueses no fim de semana do feriado do Primeiro de Maio. O primeiro-ministro anunciou esta proibição que vigora nos dias 1, 2 e 3 de maio. António Costa justificou a renovação da medida com a necessidade de reforçar o isolamento social nesses dias.