Sala Biblioteca-Museu República e Resistência. "Pela memória e pela história do país"

A Câmara de Lisboa está a disponibilizar parte do espólio da Biblioteca-Museu República e Resistência, que encerrou em 2019, na biblioteca de Alcântara, mantendo-se o restante no Museu do Aljube.





Com esta medida, o Município de Lisboa pretende reforçar a missão da Biblioteca de Alcântara como uma Casa da Cidadania e encontro de culturas, num dos territórios da cidade, profundamente ligado às lutas e aos ideais republicanos e à resistência antifascista.A Sala República e Resistência da Biblioteca de Alcântara disponibiliza o acervo que se encontrava na Biblioteca-Museu República e Resistência, fundada em 1993 e que reunia uma extensa coleção de monografias, publicações periódicas e material de arquivo e documentos relacionados com a I República e a resistência ao regime do Estado Novo.