Sala de consumo assistido do Porto vai passar da Pasteleira para o Aleixo

"A sala será localizada não muito longe do sítio onde estamos, mas numa zona diferente que, por esta altura, está menos ocupada do ponto de vista da densidade da edificabilidade. É basicamente onde já existiram as famosas torres do Aleixo noutros momentos da vida da nossa cidade", afirmou aos jornalistas o presidente da autarquia, Pedro Duarte (PSD/CDS-PP/IL), após uma visita à atual sala.

A sala no Aleixo continuará a ser uma estrutura fixa, mas amovível, e estará instalada no cruzamento da Rua de Carvalho Barbosa com a Rua de Arnaldo Leite, na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos.

O novo espaço terá mais de 200 metros quadrados, mais do dobro da atual (90 metros quadrados), e deverá custar à autarquia cerca de 600 mil euros.

"Independentemente de nós podermos necessitar de ter mais técnicos, nós precisamos de mais espaço só por si. Eu tive a oportunidade agora de assistir in loco e, de facto, este espaço é extraordinariamente exíguo, e dá uma resposta que é eficaz para as pessoas que individualmente aqui recorrem e nós temos o sentido humanista de querer valorizar isso", acrescentou.

A atual sala de consumo assistido consegue retirar da rua cerca de 280 consumos diários.

Apesar de não conseguir ainda especificar uma data para os utilizadores passarem para utilizar esta nova sala, Pedro Duarte explicou que até ao final do mês a autarquia tratará das questões relacionadas com as redes do abastecimento do terreno e que espera que possa ser aberta "bem antes do final do ano".

Questionado ainda pelos projetos urbanísticos previstos para os terrenos do antigo bairro do Aleixo, o autarca afirmou que a nova sala "não vai chocar em nada com aquilo que pode ser um desenrolar no projeto e do processo nos próximos anos".

Já a localização da segunda sala de consumo assistido anunciada pelo novo executivo, esta ainda está a ser estudada pela autarquia, pelo Ministério da Saúde e Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), estando previsto que seja instalada na zona oriental do Porto.

O bairro do Aleixo era constituído por cinco torres. A torre 5 foi demolida em 2011 e, em 2013, no último mandato de Rui Rio como presidente da Câmara do Porto, foi demolida a torre 4.

O processo de desmontagem das três torres restantes arrancou em junho de 2019, tendo ficado concluído ainda antes do cronograma definido, que apontava o fim dos trabalhos para o mês de dezembro.