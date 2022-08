Salário de Sérgio Figueiredo vai superar o vencimento base do primeiro-ministro

O novo consultor do Ministério das Finanças Sérgio Figueiredo vai ganhar um salário bruto mensal de 5.832 euros, um valor que supera o vencimento base bruto do primeiro-ministro. A RTP teve acesso ao contrato segundo o qual Sérgio Figueiredo está impedido de exercer outras atividades que possam representar um conflito de interesses com as funções exercidas no Governo.