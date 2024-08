Foto: João Marques - RTP

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, em termos reais, ou seja, descontando a inflação, o aumento foi menor: 3,6 por cento.



As contas são feitas em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.



Foi no setor das indústrias extrativas que os salários mais subiram, 13,6 por cento. Nas atividades de saúde humana e apoio social o aumento foi de 12 por cento.