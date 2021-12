Salário mínimo. Governo aprova subida para os 705 euros a partir de janeiro

Em conferência de imprensa, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, deu conta da aprovação do aumento do salário mínimo nacional (SMN) para 2022 para 705 euros.





A decisão surge "na sequência da auscultação dos parceiros sociais", cumprindo o compromisso assumido em 2015 e renovado em 2019 para "chegar a 2023 com 750 euros".





O Governo aprovou também um "apoio excecional" às empresas para levarem a cabo este aumento, no valor de 112 euros por trabalhador.







Esta quinta-feira, o Executivo aprovou também uma atualização de 0,9 por cento nas remunerações da Administração Pública, segundo foi anunciado pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.





O decreto-lei "atualiza as remunerações da Administração Pública e aumenta a respetiva base remuneratória, a qual é revista em linha com a atualização da retribuição mínima mensal garantida".





Este novo diploma "é aplicável aos trabalhadores de entidades administrativas independentes e aos de empresas públicas do setor público empresarial que não sejam abrangidos por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho em vigor", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.







(em atualização)