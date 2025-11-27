País
Salários baixos obrigam médicos a fazer dois turnos e alguns à tarefa
Há médicos que trabalham no privado e depois vestem a farda de tarefeiros nas urgências dos hospitais públicos algumas horas por semana. Mas também há médicos do quadro dos Serviço Nacional de Saúde que, após o horário normal, ainda fazem serviços à tarefa.
Uma das razões apresentadas é o valor salarial oferido, outra até é o amor pela profissão e ajudar doentes, mas vai haver novas regras.
A repórter Sara Araújo de Almeida acompanhou um dia na vida de uma médica tarefeira, Susana Costa, médica há 30 anos, efetiva do Hospital de Penafiel. Findo o seu turno, é tarefeira no hospital da Póvoa de Varzim.Sara Araújo Pereira - Antena 1