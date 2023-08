Foto: Estela Silva - Lusa

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos fala de uma situação indigna, razão pela qual decidiu colocar, de forma simbólica, uma sanita no meio do parque de estacionamento.



Um protesto diferente no parque de camionagem de Paranhos, no Porto, onde ainda não foram instaladas casas de banho.