Santa Casa confirma morte de quatro trabalhadores
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirmou hoje que quatro das 16 pessoas que morreram na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, trabalhavam nesta instituição.
Através de uma nota enviada às redações, a Santa Casa lamentou a morte dos quatro trabalhadores e adiantou que outros dois trabalhadores permanecem hospitalizados.
"A família Santa Casa está de luto e as palavras não chegam para expressar a enorme tristeza que nos une neste momento de dor e consternação", lê-se no comunicado, que acrescenta que a Misericórdia de Lisboa vai celebrar, esta sexta-feira, uma missa na Igreja de São Roque, pelas 12:30, "em homenagem aos trabalhadores que foram vítimas nesta tragédia".
"É em choque que todos nos encontramos. Perdemos colegas, amigos, pessoas com quem partilhávamos o nosso dia a dia e a nossa missão", disse o provedor da Santa Casa Paulo Sousa.
Tal como a Santa Casa já tinha indicado esta manhã numa nota interna, a instituição disponibilizou um gabinete de suporte emocional e clínico para os trabalhadores e respetivas famílias.
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.
O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.
O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.