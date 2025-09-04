Santa Casa confirma morte de quatro trabalhadores

Através de uma nota enviada às redações, a Santa Casa lamentou a morte dos quatro trabalhadores e adiantou que outros dois trabalhadores permanecem hospitalizados.

"A família Santa Casa está de luto e as palavras não chegam para expressar a enorme tristeza que nos une neste momento de dor e consternação", lê-se no comunicado, que acrescenta que a Misericórdia de Lisboa vai celebrar, esta sexta-feira, uma missa na Igreja de São Roque, pelas 12:30, "em homenagem aos trabalhadores que foram vítimas nesta tragédia".

"É em choque que todos nos encontramos. Perdemos colegas, amigos, pessoas com quem partilhávamos o nosso dia a dia e a nossa missão", disse o provedor da Santa Casa Paulo Sousa.

Tal como a Santa Casa já tinha indicado esta manhã numa nota interna, a instituição disponibilizou um gabinete de suporte emocional e clínico para os trabalhadores e respetivas famílias.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.