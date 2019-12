Santa Casa da Misericórdia de Lisboa premeia projetos na área das neurociências

Na Universidade do Minho, em Braga, investiga-se a possibilidade de retardar a progressão da doença de Parkinson. Já no i3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto, estuda-se a regeneração da medula espinal após lesão grave.