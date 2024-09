Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Trabalhadores reagem a plano de reestruturação

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Vai ser impossível manter o trabalho que está a ser feito. É desta forma que o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais reage ao plano de reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Um plano que, de acordo com informações do jornal Público, prevê o despedimento de mais de duzentos funcionários até ao final do ano.