Santa Casa da Misericórdia de Mirandela "acompanhará de forma integral a investigação em curso"
A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela emitiu este sábado um comunicado, depois de seis utentes do lar de idosos Bom Samaritano terem perdido a vida num incêndio. Manifesta “profundo pesar” pelas vítimas do trágico incêndio” e garante que “de imediato, foram acionados todos os protocolos de segurança pelas equipas da instituição, que atuaram prontamente para proteger os restantes utentes”.
“Neste momento de dor, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela encontra-se a prestar todo o apoio necessário às famílias das vítimas, a quem endereça as mais sentidas condolências”, refere a nota.
“Em articulação com as autoridades competentes, a Santa Casa acompanhará de forma integral a investigação em curso para apurar as causas do sucedido, colaborando ativamente em tudo o que for necessário”, refere a instituição dizendo também estar a trabalhar para aumentar a segurança.