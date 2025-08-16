Santa Casa da Misericórdia de Mirandela "acompanhará de forma integral a investigação em curso"

“Neste momento de dor, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela encontra-se a prestar todo o apoio necessário às famílias das vítimas, a quem endereça as mais sentidas condolências”, refere a nota.



“Em articulação com as autoridades competentes, a Santa Casa acompanhará de forma integral a investigação em curso para apurar as causas do sucedido, colaborando ativamente em tudo o que for necessário”, refere a instituição dizendo também estar a trabalhar para aumentar a segurança.