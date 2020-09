Santa Casa de Lousada retoma serviços depois de mais um funcionário testar positivo

Em comunicado, a instituição adianta que depois de realizar testes aos 231 colaboradores do hospital, foi identificado mais um caso de covid-19 na Unidade de Cuidados Continuados Integrados, aumentando para sete o número de profissionais infetados.

O colaborador, assegura a Santa Casa da Misericórdia de Lousada, já se encontrava "antecipadamente em isolamento profilático, comprovando uma vez mais que o vírus ficou restrito apenas a esta unidade".

O número de utentes infetados pelo novo coronavírus mantém-se, ou seja, 19 doentes, dos quais 17 permanecem na ala covid-19 criada pela instituição e dois "doentes agudizados" continuam no hospital de referência, sem que se registem "alterações relevantes do seu quadro clínico", lê-se no documento.

A Santa Casa adianta que no seguimento dos resultados obtidos nos testes à covid-19 foi validada a "retoma da atividade clínica".

"Em cumprimento das orientações emanadas, a Santa Casa da Misericórdia de Lousada procederá à abertura de todos os serviços, com medidas de prevenção reforçadas, garantindo sempre a segurança dos seus utentes e colaboradores", conclui a instituição.

O surto iniciou-se no dia 31 de agosto, depois de um funcionário da instituição ter testado positivo para a covid-19, contou à Lusa fonte da Administração Regional de Saúde do Norte.

Além dos 19 utentes infetados, num universo de 29, a Misericórdia conta agora com sete dos 14 profissionais de saúde daquela unidade com covid-19.

No sábado, a Santa Casa avançava em comunicado ter suspendido temporariamente todos os seus serviços e transferido os 10 doentes que testaram negativo para a Instituição Rovisco Pais, unidade de tipologia de convalescença, em Coimbra.