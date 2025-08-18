Santa Comba da Vilariça cercada pelo fogo e sem bombeiros no combate

O fogo está a lavrar desde Mirandela, consumindo mato e ameaçando algumas habitações. A aldeia de Santa Comba da Vilariça tem agora chamas a "norte, ponte e nascente", adiantou Fernando Brás.

O incêndio começou 17:00 e, até às 21:30, o "combate está a ser feito por populares", disse o autarca. "Mobilizámos toda a gente e todos são poucos para esta tarefa", lamentou o presidente da junta de freguesia, que se queixa de não ver qualquer operacional a salvar a aldeia.

O vento tem sido um inimigo, visto que está a "soprar em direção às casas" e será mais um problema a juntar-se aos "muitos prejuízos agrícolas", que, para já, o autarca não consegue quantificar. "Queremos é salvar as pessoas", afirmou Fernando Brás.

Nuno Bento é um dos moradores que está em prantos. "O fogo já está a chegar aos armazéns", contou à Lusa. Durante a tarde disse apenas ter visto a GNR a fazer o corte da estrada e um meio aéreo que fez "quatro descargas". Quanto a bombeiros, "nada, zero", vincou o habitante de Santa Comba da Vilariça, reiterando que o combate às chamas está a ser feito pelos moradores através de "tratores com cisternas, rega e lavragem".

O incêndio dirige-se agora para Vale Frechoso, outra aldeia de Vila Flor, próxima de Santa Comba da Vilariça.

Já em Vilares da Vilariça, Alfândega da Fé, a situação está agora mais calma. Os habitantes chegaram a estar confinados na igreja, por precaução, uma vez que também esta localidade está rodeada de chamas. Ainda assim, houve quem se recusasse a abandonar a própria casa.

Este incêndio está a lavrar desde domingo, pelas 14:00, e começou nas localidades de Frechas e Valverde da Gestosa. Entretanto, chegou ao concelho de Vila Flor, depois de passar o IP2, obrigando ao corte desta estrada.