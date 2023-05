Santa Maria e São José concentram urgências de gastro e urologia em Lisboa

. Em urologia, o pólo que não estiver ativo no período noturno mantém-se de prevenção e continua a dar apoio a utentes internados e àqueles que estiverem em urgência extrema; na gastroenterologia, os médicos vão estar também em prevenção.O modelo foi anunciado na passada sexta-feira pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde.

A estrutura havia apresentado, no início de março, a reorganização da rede de urgências de pediatria das unidades hospitalares de Lisboa e Vale do Tejo. Faltava levar a cabo a reorganização de urgências metropolitanas das especialidades de gastroenterologia e urologia.

A Área Metropolitana de Lisboa é composta por 18 municípios agrupados em duas sub-regiões – a Grande Lisboa e a Península da Setúbal.



, abrangendo três equipas designadas por Norte, Centro e Região de Lisboa e Vale do Tejo, Região do Alentejo e Região do Algarve. Pressupõe a presença física de uma equipa dedicada sete dias por semana, entre as 8h00 e as 20H00, com a última admissão às 19h00.

À noite, crianças e jovens são avaliados e orientados pelas urgências pediátricas gerais.



Quanto às urgências de psiquiatria, a direção executiva do SNS pôs em práticaEm dezembro, havia sido anunciada a partilha de recursos entre diferentes hospitais no que diz respeito às urgências de ginecologia e obstetrícia no Natal e no ano novo, funcionamento em rede que se mantém.

c/ Lusa