Santa Maria. Outros dois dermatologistas receberam mais de 200 mil euros em cirurgias extra

Dois médicos, identificados como Diogo de Sousa e Lanyu Sun, receberam mais de 200 mil euros em cirurgias extra em apenas dois anos.

A maior parte destas verbas foi atribuída a Miguel Alpalhão, que no ano passado recebeu 454 mil euros em cirurgias extra e cerca de 714 mil euros de 2021 até 2025.

Na segunda-feira, a Ordem dos Médicos decidiu enviar para o Conselho Disciplinar o relatório sobre as cirurgias adicionais realizadas pelo dermatologista.





O IGAS sugere que o Hospital Santa Maria peça a devolução do dinheiro pago em cirurgias mal classificadas.