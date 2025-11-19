País
Santa Maria. Outros dois dermatologistas receberam mais de 200 mil euros em cirurgias extra
Para além do caso de Miguel Alpalhão, o dermatologista do hospital Santa Maria que ganhou mais de 700 mil euros em três anos, sabe-se agora que outros dois médicos do mesmo serviço terão recebido mais de 200 mil euros em cirurgias extra em dois anos.
Segundo o relatório da Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS), consultado pelo Observador, pelo menos outros 15 dermatologistas da Unidade de Local de Saúde de Santa Maria ganharam quantias avultadas em cirurgias extra. Dois médicos, identificados como Diogo de Sousa e Lanyu Sun, receberam mais de 200 mil euros em cirurgias extra em apenas dois anos.
Em 2024 e 2025, Diogo de Sousa recebeu cerca de 233 mil euros e Lanyu Sun cerca de 201 mil euros por cirurgias realizadas fora do horário normal de trabalho, em dias de descanso semanal ou de compensação de feriado.
Segundo o Observador, só no ano passado, a despesa da ULS de Santa Maria com médicos no que diz respeito a cirurgias adicionais em dermatologia atingiu cerca de 1,46 milhões de euros, três vezes mais do que o valor do ano anterior. A maior parte destas verbas foi atribuída a Miguel Alpalhão, que no ano passado recebeu 454 mil euros em cirurgias extra e cerca de 714 mil euros de 2021 até 2025.
Segundo as conclusões do relatório divulgadas pela IGAS, o médico em causa terá marcado inclusive consultas de dermatologia para os seus pais sem que existisse uma referenciação prévia, elaborado as propostas cirúrgicas e realizado as cirurgias.
Na segunda-feira, a Ordem dos Médicos decidiu enviar para o Conselho Disciplinar o relatório sobre as cirurgias adicionais realizadas pelo dermatologista.
O IGAS sugere que o Hospital Santa Maria peça a devolução do dinheiro pago em cirurgias mal classificadas.
