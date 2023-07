Santa Maria transfere mulher com gravidez de risco para hospital da CUF

A mulher em causa tinha diabetes gestacional controlada, o que é, segundo a Direção-Geral da Saúde, uma condição de risco.O presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal considera que a decisão contraria o que foi anunciado pelo Ministério da Saúde de que só seriam feitas transferências de casos de baixo risco. Alerta, no entanto, que a diabetes gestacional implica muitos riscos.Nuno Clode admite, no entanto, que a grávida possa ter sido transferida depois da situação ter sido avaliada pelos médicos dos dois hospitais de Santa Maria e da CUF e de se ter considerado que a situação estava controlada.O presidente da Sociedade de Obstetrícia mostra-se muito preocupado com a instabilidade que se vive no maior hospital do país.