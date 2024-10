Santarém, Castelo Branco e Guarda sob aviso laranja devido à chuva

Também por causa da chuva por vezes forte, o IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro sob aviso amarelo a partir das 09:00 de hoje e até às 00:00 de terça-feira.

Os distritos de Leiria e Lisboa estão sob aviso amarelo até às 09:00 de hoje devido à chuva, Portalegre e Setúbal até às 12:00 de hoje e Évora e Beja até às 15:00 de hoje.

O IPMA emitiu já, para quarta-feira, aviso laranja para a costa de nove distritos do continente devido à previsão de agitação marítima forte.

Os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 09:00 de quarta-feira, passando depois a laranja entre as 09:00 e as 18:00 do mesmo dia por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste com 5 a 6 metros.

O IPMA emitiu também aviso amarelo de chuva persistente e por vezes forte para quarta-feira para os distritos de Viseu, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Braga e Porto.

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga também vão estar sob aviso amarelo na quarta-feira devido à previsão de vento sudoeste com rajadas até 70 quilómetros por hora (km/h), sendo rajadas até 95 km/h nas terras altas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada no litoral Norte e, até ao meio da tarde, no centro e sul, vento forte nas terras altas e pequena descida de temperatura.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Viseu e na Guarda) e os 18 (em Setúbal e Lisboa) e as máximas entre os 16 graus (na Guarda e em Viseu) e os 24 /em Setúbal e em Santarém).