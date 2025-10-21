Santarém. Sete pessoas esfaqueadas em ataque em centro de reabilitação

Foto: Nuno Patrício - RTP

O ataque nas instalações da Associação Picapau fez dois feridos graves três leves e ainda dois ligeiros.

O agressor foi detido, e é um dos feridos ligeiros. Dois feridos foram assistidos no local e os ligeiros foram transportados para o hospital de Santarém.

O ferido mais grave foi enviado para o Hospital de Vila Franca de Xira.

A diretora do Centro de Reabilitação PICAPAU revelou que o agressor, de 25 anos, estava internado desde março.

Em declarações aos jornalistas, Sara Fernandes adianta que o agressor nunca tinha revelado este tipo de comportamentos. 

Reconhece, no entanto, que houve alguns comportamentos contra as regras do centro de reabilitação nos últimos dias.  

