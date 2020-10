Santo António no Porto esgota capacidade de internamento nos UCI para doentes Covid

Foto: SNS/DR

O Hospital de Santo António, no Porto, esgotou a capacidade de internamento em Cuidados Intensivos para doentes com Covid-19. Estão naquele hospital 28 pessoas infetadas com o novo coronavírus nesta unidade. As 24 camas para doentes não Covid são para manter como estão.