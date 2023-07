Santos Silva sobre investigação PSD. "Até que tenham sido apuradas responsabilidades, todos são inocentes"

"Em Portugal, a justiça é assegurada por órgãos próprios e esses órgãos atuam com total liberdade e de acordo com a Constituição e a lei e nós procederemos em colaboração com o que os órgãos judiciais nos solicitarem", começou por considerar o presidente da Assembleia da República.Sobre a possibilidade de pedir que as autoridades investiguem eventuais casos idênticos noutros partidos, Augusto Santos Silva respondeu que não tem "nada a dizer" sobre essa questão, lembrando que "em Portugal vigora o princípio da separação de poderes"."Em Portugal vigora também o princípio da presunção de inocência", lembrou ainda o presidente da Assembleia da República.Sobre a investigação em si, Santos Silva disse que não ficou surpreendido pela investigação porque, sublinhou, "já nada me surpreende".





"Estou preparado para ouvir toda a sorte de notícias", referiu aquela que é a terceira figura do Estado sem deixar de referir que "até que tenham sido apuradas todas as responsabilidades, todos são inocentes, repito, todos são inocentes".