Santuário de Fátima celebra peregrinação de 13 de maio

Pietro Parolin já presidira a uma peregrinação em Fátima em outubro de 2016, meses antes da presença naquele santuário do Papa Francisco, para as comemorações do 100.º aniversário das aparições, em maio de 2017, quando canonizou os videntes Francisco e Jacinta Marto.





A presença hoje e sábado de Parolin em Fátima acontecerá também poucos meses antes de nova vinda do Papa a Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), agendada para agosto.



As cerimónias, que assinalam o 106.º aniversário das aparições na Cova da Iria, vão registar, segundo as autoridades, um número de peregrinos ao nível do que se registava antes da pandemia de covid-19. Na quinta-feira, a GNR apontou para uma afluência nos dois dias de peregrinação de entre 250 a 300 mil fiéis.