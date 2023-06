Santuário de Fátima cria centro de escuta para pessoas que passem momentos difíceis

O Centro de Escuta Lúcia de Jesus, que estará instalado no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, vai estar aberto a crentes e não crentes "que precisem de uma escuta ativa", segundo informação disponibilizada na página do Santuário de Fátima na Internet.

O espaço destina-se a "acolher todas as pessoas que estejam a atravessar um momento mais difícil, causado pela doença, solidão, medo, luto, angústia, ressentimento, dificuldades de aceitação pessoal, (...) conflitos ou roturas familiares, relações problemáticas com os outros, problemas laborais, crises de fé", entre outras questões.

Inês Vasconcelos, religiosa da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, e que foi assistente espiritual nos Hospitais da Universidade de Coimbra durante 15 anos, é a responsável pelo Centro de Escuta, cuja equipa integra 32 membros das áreas da Psicologia, Comunicação, Turismo, Ensino, Teologia, Medicina, Enfermagem e Direito.

"O maior desafio é acolher com misericórdia. Independentemente de tudo o que possa vir, de tudo o que possamos escutar, é importante acolher com misericórdia, tomando como exemplo Jesus", explica a responsável, citada na página do Santuário na Internet.

Segundo Inês Casconcelos, o Centro de Escuta não é um gabinete de psicologia nem de psicoterapia, mas terá "a obrigação de acolher e de orientar, tendo sempre presente que a espiritualidade não cura doenças: o âmbito da fé é fundamental, rezar dá força e aumenta a esperança, mas se a pessoa está doente tem de ser tratada por alguém competente".

O Centro de Escuta Lúcia de Jesus funcionará às terças e quintas-feiras, das 14:00 às 18:00 e, ao fim de semana, das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00.