Santuário mostra "Fátima ao pormenor" em série de vídeos semanais

Os vídeos, inseridos na série "Fátima ao pormenor", são divulgados às segundas-feiras, antes das 11:00, nos canais digitais do Santuário, e vão apresentar a história, o contexto e as particularidades dos lugares da Cova da Iria.

O projeto, da responsabilidade do Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima, "tem por base a recolha documental reunida pela rubrica homónima da Voz da Fátima", assinada pelo diretor do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte, e "pretende ser uma porta aberta não apenas para lugares da Cova da Iria, mas também para publicações e documentos que marcaram a história de Fátima", informou o Santuário na sua página na Internet.

Com duração de cerca de dois minutos e meio cada, os vídeos vão, ao longo dos próximos meses, mostrar espaços como a Capelinha das Aparições e os túmulos dos Pastorinhos, a Capela do Imaculado Coração de Maria ou os pequenos oratórios que ladeiam o Recinto de Oração do Santuário.

Segundo a informação do Santuário, "a rubrica vai visitar ainda documentos centrais da história de Fátima, nomeadamente o primeiro escrito de Lúcia de Jesus sobre as aparições e a magna carta de Fátima, através da qual o então bispo de Leiria declara como dignas de crédito as Aparições de 1917".

"A Coroa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, o livro de honra do Santuário de Fátima e a primeira imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima serão também temas em destaque na série `Fátima ao Pormenor`".