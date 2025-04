São esperadas perturbações nos comboios da CP ao longo do dia

O presidente do sindicato, Luís Bravo, explica que depois da estrutura ter chegado a acordo com a administração da CP no início do ano, agora com o governo em gestão o cenário é outro.Luís Bravo, do sindicato ferroviário da revisão comercial itinerante, espera uma adesão grande tendo em conta o sentimento de desilusão dos trabalhadores:A CP já avisou para problemas no funcionamento do serviço por causa da greve dos revisores e pessoal das bilheteiras.A empresa de transporte ferroviário de passageiros diz também que quem tem viagens compradas para serviços que não sejam urbanos (Alfa, Intercidades, Regional, Inter-Regional e Internacional).Pode pedir reembolso ou a troca gratuita por outro comboio na mesma categoria e na mesma classe.