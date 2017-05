São Francisco e Santa Jacinta: como se chega a Santo?

Lavínia Leal - RTP 09 Mai, 2017, 23:49 | País

No dia da canonização, 13 de maio, serão levadas em mão até ao altar. Uma será transportada pela Irmã Ângela Coelho, postuladora da causa dos pastorinhos, e a outra por Pedro Valinho, vice-postulador.





A freira explicou à RTP qual o significado dos objetos.



Ângela Coelho conhece como poucos a história dos videntes. Como postuladora teve a missão de promover a canonização das crianças, pedindo orações e reunindo testemunhos favoráveis à causa. Estudou a vida das crianças mais novas do trio: Francisco com nove anos e Jacinta com sete.



O que se sabe sobre os dois irmãos antes dos acontecimentos de 1917 na Cova da Iria em que afirmaram ver a mãe de Jesus foi relatado pela mais velha do grupo, a prima Lúcia, a única vidente que morreu adulta. O que se sabe sobre os dois irmãos antes dos acontecimentos de 1917 na Cova da Iria em que afirmaram ver a mãe de Jesus foi relatado pela mais velha do grupo, a prima Lúcia, a única vidente que morreu adulta.



Aquilo a que os pastorinhos chamaram aparições da mãe de Jesus terá acontecido por seis vezes em seis meses consecutivos. Foram encontros que, de acordo com a irmã Ângela Coelho, transformaram os dois irmãos de sete e nove anos. Aquilo a que os pastorinhos chamaram aparições da mãe de Jesus terá acontecido por seis vezes em seis meses consecutivos. Foram encontros que, de acordo com a irmã Ângela Coelho, transformaram os dois irmãos de sete e nove anos.



Francisco morreu em 1919, em Aljustrel (Fátima), tinha 11 anos. Jacinta morreu no hospital D. Estefânea, em Lisboa. Tinha nove anos. Foram vítimas da pneumónica, a epidemia que naqueles anos matou dezenas de milhares de portugueses.



A Igreja Católica reconheceu as virtudes heroicas dos dois em 1989 ou seja, reconheceu que estas crianças são modelos para os cristãos.



Ficou o caminho aberto primeiro para a beatificação e só depois para a canonização. Para cada um destes passos é necessário o reconhecimento de um milagre, ou seja, uma cura rápida, duradoura, completa e cientificamente inexplicável.



A sexagenária Emília Santos, que estava imobilizada há mais de 20 anos e recuperou a locomoção foi o primeiro milagre. A beatificação aconteceu no ano 2000, em Fátima, com a presença do então papa, João Paulo II.



A partir desse dia passaram a ser veneráveis apenas nas igrejas portuguesas. Foi-lhes atribuído o dia 20 de fevereiro no calendário católico.



Era preciso mais uma cura inexplicável para a canonização. Foi no Brasil que a postulação encontrou o milagre que faltava. Antes deste, houve outros avaliados, mas nenhum reunia as condições necessárias. Ângela Coelho descreveu à RTP o milagre e explicou as dificuldades do processo. A partir desse dia passaram a ser veneráveis apenas nas igrejas portuguesas. Foi-lhes atribuído o dia 20 de fevereiro no calendário católico.Era preciso mais uma cura inexplicável para a canonização. Foi no Brasil que a postulação encontrou o milagre que faltava. Antes deste, houve outros avaliados, mas nenhum reunia as condições necessárias. Ângela Coelho descreveu à RTP o milagre e explicou as dificuldades do processo.





A identidade da criança que permitiu a canonização só será conhecida dia 11 de maio, dois dias antes da cerimónia. A família vai estar em Fátima onde se vai encontrar com o papa Francisco.



A partir deste sábado, os pastorinhos poderão ser chamados de São Francisco e Santa Jacinta. Vão ser os santos não mártires mais jovens da Igreja católica e, de acordo com os cânones, já podem ser venerados em todo o mundo católico.