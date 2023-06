São Francisco Xavier. Serviço de obstetrícia sem condições para receber doentes urgentes

Estão previstos constrangimentos no serviço de obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Entre as 21h00 de hoje e as 9h00 da manhã de terça-feira, o serviço não terá condições de receber doentes urgentes, devido à falta de recursos humanos.