São Miguel e Santa Maria com aviso amarelo de chuva forte e trovoada

O IPMA já tinha emitido, no sábado, aviso amarelo para aquelas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), um alerta que esteve ativo até às 12:00 de hoje.

Num novo aviso meteorológico o IPMA coloca as ilhas de São Miguel e Santa Maria sob aviso amarelo, entre as 00:00 e as 12:00 de segunda-feira, tendo em conta as previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Este aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.