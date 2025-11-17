Sapadores de Lisboa em greve por falta de condições

A greve dos sapadores começou às 0h00 desta segunda-feira e deve prolongar-se por um mês.O presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, Sérgio Carvalho, relata à Antena 1 os vários problemas existentes, entre os quais viaturas paradas por falta de profissionais, infiltrações de água nas camaratas quando chove.Com esta greve, os sapadores só garantem os serviços mínimos. A paragem faz-se aos serviços de prevenção e vistorias e limpezas de pavimento.Os Sapadores Bombeiros de Lisboa queixam-se também da falta de equipamentos adequados de proteçao individual.A estrutura quer ser recebida pelo presidente da Câmara de Lisboa.