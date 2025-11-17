País
Sapadores de Lisboa em greve por falta de condições
Os operacionais do Regimento de Sapadores de Lisboa estão em greve contra as condições em que trabalham. Afirmam estar cansados de alertar a Câmara de Lisboa, sem que obtenham resposta.
A greve dos sapadores começou às 0h00 desta segunda-feira e deve prolongar-se por um mês.O presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, Sérgio Carvalho, relata à Antena 1 os vários problemas existentes, entre os quais viaturas paradas por falta de profissionais, infiltrações de água nas camaratas quando chove.
Com esta greve, os sapadores só garantem os serviços mínimos. A paragem faz-se aos serviços de prevenção e vistorias e limpezas de pavimento.
Os Sapadores Bombeiros de Lisboa queixam-se também da falta de equipamentos adequados de proteçao individual.
A estrutura quer ser recebida pelo presidente da Câmara de Lisboa.
