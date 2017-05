Sarampo em Portugal: 28 casos confirmados

Lusa 09 Mai, 2017, 20:22 / atualizado em 09 Mai, 2017, 20:40 | País

O boletim epidemiológico hoje divulgado adianta que os casos confirmados se concentram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (20), onde se registou a única morte até à data, Algarve (7) e Norte (1).

Dos casos confirmados, 18 reportam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos, registados em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve. No Norte, ocaso confirmado verifica-se numa crianças da faixa etária entre um e quatro anos.

De acordo com o boletim, o sarampo levou já este ano ao internamento de 13 pessoas, todos com alta. Dos 28 casos confirmados, 17 não eram vacinados.

Nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, o sarampo foi confirmado em 12 profissionais de saúde, sendo que nove estavam vacinados.

O balanço anterior, de sexta-feira, dava conta de 27 casos confirmados e 123 notificações desde 01 de janeiro.