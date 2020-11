Saúde. Cerca de 15% de quem sofre ataque cardíaco desenvolve Pericardite

Depois de um ataque cardíaco, 10 a 15 por cento das pessoas desenvolve pericardite aguda. Trata-se de uma inflamação do pericárdio, estrutura que envolve o coração, que provoca derrame de líquido e componentes do sangue. A cardiologista Dulce Pinto foi convidado do Bom Dia Portugal e explicou que a Pericardite que surge após o enfarte do miocárdio, geralmente, não apresenta grandes complicações e que %u201Cmuitas vezes nem é necessário tratamento%u201D.