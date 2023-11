Os constrangimentos fazem-se sentir de Norte a Sul e são já mais de 40 os hospitais com limitações nos cuidados.

O hospital de Santa Maria, em Lisboa, pondera ativar o Plano de Contingência e só receber doentes graves de Pediatria, Cirurgia e Ortopedia. Uma pressão que aumenta igualmente no Dona Estefânia com o fecho da assistência pediátrica durante a noite também no Garcia de Orta e Amadora Sintra.