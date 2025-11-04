País
Saúde. DECO lembra o "direito à queixa" dos utentes
A crise continuada das urgências em vários pontos do país e falta de meios no Serviço Nacional de Saúde levaram a DECO - Associação para a Defesa do Consumidor a alertar os cidadãos de que reclamar é um direito.
A Associação para a Defesa do Consumidor está a aconselhar os utentes a reclamarem quando o sistema público de saúde lhes falha. Seja por causa dos tempos de espera nas urgências, seja pela demora no acesso às consultas.A DECO alerta os utentes que a lei os protege e, por isso, é preciso reclamar.
Para saber qual o tempo máximo de espera há um simulador no site da Entidade Reguladora da Saúde (ERS).
É também na página da ERS que pode reclamar.