Saúde. Diabéticos correm maior risco de sofrer doenças cardiovasculares

Os problemas de coração representam metade das causas de morte nos doentes com diabetes tipo 2.



De acordo com os dados do Observatório Nacional de Diabetes, quinze por cento dos diabéticos tipo dois têm uma doença cardiovascular.



Uma situação que pode ainda diminuir a esperança média de vida em cerca de 12 anos. O médico Pedro Matos foi o convidado do "Bom Dia Portugal" para falar sobre a doença.