Saúde mental absorve quase toda a verba do PRR para a saúde: 80 milhões de euros

Precisa de ajuda? Linhas de apoio e de prevenção do suicídio em Portugal:



SOS Voz Amiga: 213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 (das 16h às 24h)

Linha Verde gratuita: 800 209 899 (das 21h à 24h)



Conversa Amiga: 808 237 327 - 210 027 159 (das 15h às 22h)



Voades - Vozes Amigas de Esperança: 222 030 707 (das 16h às 22h)



Telefone da Amizade: 228 323 535 (das 16h às 23h)



Voz de Apoio: 225 506 070 (das 21h às 24h)



SOS Estudante: 915246060 - 969554545 - 239484020 (das 20h à 1h) : 213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 (das 16h às 24h)

O SNS tem cerca de 1.100 psicólogos, apenas 500 estão nos Cuidados de Saúde Primários. Nas escolas há 1 psicólogo para 800 alunos, o rácio deveria ser 1 para 500. Mais do que números importa perceber se estão a chegar a quem precisa os cuidados de Saúde Mental. Os entrevistados no programa Consulta Pública identificaram muitas lacunas.São sobretudo as populações com mais dificuldades económicas e as do interior do país, que têm mais dificuldade em aceder aos cuidados de saúde mental. O coordenador das politicas para a saúde mental, Miguel Xavier, diz na Antena 1 que Portugal vai fazer em quatro anos o que a Europa do Norte fez em 20. A estratégia passa por colocar em todo o território equipas multidisciplinares e abrir internamento para doentes mentais onde ele não existe.A saúde mental foi o tema do Consulta Pública de hoje, que pode ouvir na integra aqui . Nuno Rodrigues moderou o debate com Débora Henriques, consultora de comunicação, antiga jornalista, que contou na primeira pessoa a sua historia de depressão e burnout; Miguel Xavier, psiquiatra, Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental; Nazaré Santos, médica psiquiatra, Coordenadora da Unidade de Adolescência do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santa Maria; Sofia Ramalho, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses; Tânia Gaspar, Psicóloga e Professora na Universidade Lusófona e Vítor Cotovio, Médico Psiquiatra e Psicoterapeuta, Diretor Clínico do Hospital Psiquiátrico Casa de Saúde do Telhal.