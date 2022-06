Saúde mental. App 29K adiciona conteúdos para os mais jovens

Um em cada sete jovens no mundo com idades entre os dez e os dezanove anos tem problemas de saúde mental, revela a Organização Mundial de Saúde. Uma situação agravada por dois anos de pandemia, a que os portugueses não escaparam. Para ajudar os jovens destas idades, a Fundação José Neves adicionou à App 29K novas ferramentas para lidarem com as adversidades e o stress, de forma a melhorarem o bem-estar e saúde mental.