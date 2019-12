Saúde mental esquecida nas últimas décadas, avisa Conselho Nacional de Saúde

O conteúdo do documento, aqui revelado e explicado pelo jornalista da Antena 1 Luís Soares, traça um retrato de falta de financiamento, falta de profissionais e de planos que acabam por não sair do papel.

Em entrevista à Antena 1, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros, explica que"Há um atraso, há um tempo que temos que recuperar se queremos atingir na saúde mental indicadores tão bons como em muitos aspetos da saúde física fomos capazes de conseguir", conclui aquele responsável.. Uma ideia que está prevista em vários planos, como o programa nacional de saúde mental ou o plano para as demências, mas que não saiu ainda do papel.Henrique Barros explica queEste relatório do Conselho Nacional de Saúde lembra, por exemplo, que o consumo de estimulantes do sistema nervoso central e psicofármacos tem aumentado nos últimos anos, que Portugal é um dos países da OCDE com o rácio mais baixo de psiquiatras, ou que a prevalência das demências pode duplicar até 2050.