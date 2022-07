Saúde mental necessita de duplicar o investimento no SNS

O coordenador nacional das políticas de saúde mental defende que o investimento nesta área no Serviço Nacional de Saúde, que atualmente ronda os 5%, deveria duplicar dentro de alguns anos.

"Nós calculamos, sem ter a certeza, porque que não há nenhuma certeza, que o nosso investimento em relação ao `budget` total do Serviço Nacional de Saúde, está à volta dos 5%. Eu considero que nós temos de chegar, em algum momento do nosso futuro, ao dobro disso", afirmou em entrevista à Lusa.

Miguel Xavier dá o exemplo de países como o Reino Unido, ou os países nórdicos, onde o investimento em saúde mental no peso total da saúde ronda os 13% e 14%, explicando que este valor não surge por acaso.

"É porque essa é a percentagem do peso global da saúde mental nas doenças todas (...) O Reino Unido já foi o primeiro país do mundo a chegar lá, outros vão lá chegar", disse Miguel Xavier.

Reconhece que é preciso "ser realista e ter os pés na terra" e afirma: "Se nós estivermos nos 4% ou 5%, estamos a falar do triplo".

Contudo, diz que é um aspeto positivo o facto de neste momento a saúde mental ser considerada "uma prioridade de uma forma transversal à sociedade portuguesa".

"Se pensarmos que temos de passar o nosso orçamento para o dobro dentro de alguns anos, acho que é uma meta e espero que não seja demasiado otimista", afirmou, sublinhando: "É uma meta que os portugueses merecem. E já agora também os profissionais (de saúde), que lá trabalham, e trabalham muito", sublinhou.

Cuidados de Saúde Primários precisam do dobro dos psicólogos

O coordenador nacional das políticas de saúde mental defende que os cuidados primários precisavam do dobro do numero de psicólogos que atualmente têm para garantir, como noutros países, profissionais a tempo inteiro.

"Nós precisávamos de ter um número, nos cuidados primários, que fosse pelo menos o dobro. E porquê? Para garantir que poderia haver psicólogos a tempo inteiro, tal como existem nos outros países, porque é isso que está baseado em evidência, a fazer este tipo de abordagem, de programas de 'stepcare' de depressão e ansiedade", afirmou.

Miguel Xavier lembra que os psicólogos nos cuidados de saúde primários "têm de responder às múltiplas necessidades e têm dificuldade, como é óbvio, em centrar-se num tipo de trabalho".



"Temos ter muito mais gente a trabalhar articulada com os cuidados de saúde primários. E isto vai ter de ser uma aposta para o futuro. Das duas uma: ou nós queremos ter os cuidados nos cuidados primários prestados ou não queremos. (...) Não podemos ter as duas coisas, ter os cuidados prestados e fazer poupanças a este nível", insiste.



Miguel Xavier enaltece o trabalho dos centros de saúde, destacando: "Grande parte do impacto da saúde mental relacionado com a covid não foi na doença mental grave, mas na doença mental chamada comum". E aí, prossegue, "o colchão de amortecimento é nos cuidados primários. E houve um trabalho muito importante feito".



"Se me pergunta se os cuidados de saúde primários estavam totalmente preparados para isso, não. Porque falta lá toda a vertente de apoio psicológico", afirma, considerando que o país tem de ter respostas não farmacológicas nos cuidados primários.